暢所欲玄：夏令時間

可能很多年輕人都沒有聽過「夏令時間」，究竟是甚麼？對占星有甚麼影響？

夏令時間是在日照較長的日子裏，將時鐘撥快一小時的時間制度。現在有很多國家都會在春季開始之時，將時間撥快一小時，直至日照時間縮短後，那調快了的一小時就會校回正常。實行夏令時間的主要原因是要節約能源，因為有些經緯度較高的國家，夏天的日照時間較長，可以提早一小時工作，利用日照去減少能源消耗。

香港曾經有一段時間實行夏令時間制，第一年實行夏令時間為1941年4月1日。但由於香港所處地理位置的經緯度不高，夏冬兩季日照時間的差距不明顯，所以最終取消，想更詳盡知道香港夏令時間表，可以參考天文台網頁，而不同國家及地區都有不同的夏令時間制。

西洋占星是需要準確的出生時間去繪製星盤，所以對時間要求的準確度極高，好像星盤的宮位每4分鐘就會有1度的變化，例如在這一刻開的星盤上升星座是山羊座29度，4分鐘後上升星座將會轉到水瓶座0度，這個不同的上升星座對解讀星盤會有很大差別，幸好一般占星軟件都會對夏令時間自動作出調整，即自動多減一小時，所以在早年香港出生的朋友開星盤時，就要留意那一年有沒有夏令時間囉。

占星師Ida