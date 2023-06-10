歌手洪助昇昨日現身電台宣傳新歌《單曲循環症》，稱拍攝新歌MV要浸冰水，笑言下次可挑戰去北極拍MV。現時單身的他不介意跟圈中人拍拖，但同門就免問，擔心壓力大。他又指追求異性較為被動，擔心被誤會是癡漢或渣男。