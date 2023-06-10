崔碧珈杜拜小休 為食慶生

性感女星崔碧珈早前獲邀出席康城影展，並在當地與工作夥伴共度生日，希望每年都有一點小進步，繼續努力及享受做不同的作品，她說：「10年來對電影的熱情只有增無減。」完成工作後，她飛往杜拜小休數日，剛回港的她獲經理人鄧慧詩為她補祝生日，面對美味的栗子蛋糕，忍不住多吃幾口！