崔建邦點名叫爭氣 江嘉敏善用長腿 跑山籌款

藝人譚俊彥（Shaun）、崔建邦、朱智賢（朱朱）及江嘉敏等，昨日出席慈善活動，預告10月將挑戰42公里山路賽事，為基層家庭小朋友籌款。席間「隊長」崔建邦一度質疑江嘉敏的體力，叮囑她到時要爭氣。擁有白滑美腿的江嘉敏今次大派用場，表示會身體力行為小朋友跑山籌款，雖然是首次參加，但現場見她熱褲上陣，信心滿滿：「我連馬拉松都冇參加過！我知道嗰日會有教練在場，會問定教練攞貼士。」

譚俊彥預計7小時跑42公里 Shuan原來一直低調行善，向老人家派飯，而未來想為小朋友多做點事。今次擔任「年度活動大使」的他，談到42公里賽時表示：「我朝朝都會跑10K， 可以40分鐘左右完成。今次雖然大會話可以12小時內完成，自己預計7個鐘內啦。」又透露拍畢劇集《新聞女王》後，會帶仔女返內地探親旅行。

崔建邦則自爆認識Shuan超過20年：「當年我入電台工作，第一個認識嘅藝人朋友就係佢。今次覺得佢形象正氣，就搵佢幫吓手。」他自言平日打籃球居多：「依家開始番跑步，真係要補吓鈣同減磅。（最近有乜新工作？）籌備緊節目，類似以前《諸朋好友》咁。」