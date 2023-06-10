處女個唱喪跳半場 辣舞情挑男歌迷 王君馨幫衛蘭招親

王君馨以獨立歌手「G. Racie」名義舉行首個個人演唱會，期間拉男觀眾上台大跳辣身舞，辣㷫全場！鍾舒漫與衛蘭任嘉賓，鍾舒漫跳舞時忘形露Nude Bra，王君馨又心急為衛蘭脫單，趁演唱會人多公開招親，台下Fans爭住要！

王君馨（Grace）前晚在麥花臣場館舉行《Light It Up G.Racie王君馨演唱會》，吸引蔡思貝、姚子羚、岑麗香、歌手林欣彤、COLLAR成員Marf與Gao等捧場，好友G.E.M.與關心妍拍片支持，其外籍老公透過短片示愛，又陪岳父、岳母在台下欣賞，Grace感謝父母與老公時感動哽咽。

Grace邀來《全民造星V》參賽者王鋒與賴天恩唱Rap，提攜新人；嘉賓方面則有鍾舒漫和衛蘭，當中鍾舒漫疑因動作太大令背心移位，露出Nude Bra，之後獨唱時穿回外套。至於衛蘭一出場便喊，原來「G. Racie」的名字由她改。Grace趁機為衛蘭招親，讚她入得廚房出得廳堂，愛健身、旅行又愛笑，不少男觀眾即舉手自薦。

騷後Chill住造人 Grace表示初入行時對自己要求過高，凡事追求完美，不容有錯，以致壓力爆煲：「我想做萬千寵愛，卻構成壓力，不久我就跌入黑洞，抑鬱，變得冇自信。」返教會後才得以重新站起，希望透過歌聲醫治歌迷。她又自嘲貪心，演唱會有一半歌要跳舞，因而感到吃力，只開一場，但相信有錢賺，希望有機會開Part 2，自評表現值80分。問到完騷後會否開啟造人大計？她表示會與老公放短假休息：「唔使太努力去造，擔心愈努力愈冇，反而放鬆心情就會有。」

王君馨大跳辣身舞，Fans畀足反應帶動氣氛。 鍾舒漫 衛蘭任嘉賓，與王君馨Jam歌。