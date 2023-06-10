中娛星動：影后紅地氈混戰 周冬雨露背出擊 舒淇壓軸搶Fo

相隔一年再舉行的《上海國際電影節》昨晚開鑼，吸引不少藝人撐場，當中幾位影后來個大混戰！周冬雨以大露背搶Fo，劉雅瑟透視迎戰，舒淇則壓軸登場顯氣勢！

《第25屆上海國際電影節》昨日揭開揭幕，來自10個國家的12部電影打入金爵獎主競賽單元，頒獎禮將於本月17日晚假上海大劇院舉行。一眾女星悉心打扮亮相開幕紅地氈，幾位影后把握機會爭妍鬥麗，當中「三金影后」周冬雨以一襲湖水綠入膊連身裙上陣，看似平平無奇，但轉身原來是大露背裝，成功搶Fo！金像影后劉雅瑟聯同影帝謝霆鋒宣傳新作《海關戰線》，穿連身裙的她左腳有透視設計，長腿若隱若現。而「華表影后」張子楓未踏上紅地氈時，工作室已Po出其造型照，見她低胸上陣，展現21歲的青春活力。而Tube Dress上陣的金馬影后舒淇聯同電影《尋她》劇組壓軸登場，問到拍攝該片的最大挑戰？她說：「要跟白客（同片演員）用廣東話對戲！（電影賣點是甚麼？）就是全套電影都是賣點！」

倪妮露Bra搶鏡 其他女星亦毫不遜色，「謀女郎」倪妮穿低胸連身裙現身，露Bra之餘，下身又大玩透視誘惑，上下同樣有睇頭。曾參演《少年的你》的新生代演員張藝凡，以高衩裙盡騷一雙「筷子腳」，不過一度被裙襬絆倒，未知是否因此受驚，她之後在紅地氈拍照時不時按實心口。至於影帝周潤發前日與拍檔袁詠儀出席電影《別叫我「賭神」》主創見面會，該片花絮片亦告曝光，見周潤發盡顯親民本色，除了與同片演員跑步，收工後又親手為劇組炮製晚餐。熱愛跑步的他，甫抵達上海已去外灘運動，網民笑稱想到該處一睹許文強重回上海的風采。

另外，謝霆鋒主演兼擔任動作指導的《海》片，在一個盛典上獲年度期待電影及電影年度男演員。親臨活動的霆鋒受訪時表示辛苦有價：「之前拍過很多動作電影，也曾參與很多招式構思、指導等，但這是第一次把自己名稱掛上去（動作指導），壓力很不一樣！而且不只將招式放在自己身上，也放在別人身上，學友哥好像7年沒有拍戲，我確實有幫他設計一些大家在他身上沒有見過的動作，我看了剪接，挺滿意！」