「睡美人」變打卡點 Kay太靚畀老公趕落車

歌手謝安琪自爆因為太靚，曾被老公張繼聰趕落車！其優雅睡相則成為拍攝現場的「打卡點」，台前幕後輪流留影。

謝安琪（Kay）前晚為ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》錄影，擔任節目第100集特別嘉賓，她向3位女主持郭奕芯、鄭伊琪及譚凱倫送花，並訂製一個寫有「愛情聖手郭嘉駿」的燈牌送給組合ERROR成員193，他一臉尷尬地笑說：「平日係粉絲攞住，自己攞好唔習慣。」他表示不會向Kay提出太敏感的問題：「我同張繼聰係朋友，驚挖到啲秘史影響佢哋婚姻。」還教Kay若遇上不便回答的問題時，可含沙射影帶過。

193搵影后拍MV Kay表示會分享與老公的浪漫事，又直認注重儀式感，每逢結婚周年都會悉心打扮，然後兩夫婦去約會，她笑說：「有次食完飯老公揸緊車返去，但突然停車叫我落車，話專心唔到，因為我太靚。」193大讚他們結婚多年仍然恩愛，並自言是實際型，不會送花，因有感鮮花很快就凋謝，又趁機預告8月將推出新歌《以為只是沒送花》，希望能到日本或台灣拍MV，透露已邀請一位外地影后擔任MV女主角：「啱啱應承，不過要賣關子先，總之大家見到會嘩一聲！」他透露特意找歌唱老師練習，務求唱得更好。

至於忙着拍攝ViuTV新劇《法與情》的Kay表示，等埋位時被偷拍睡相，苦笑指自己成為景點：「我一瞓大家就會同我合照，希望會有啲助眠嘅健康食品商搵我拍廣告。」193即取笑其隊友肥仔同樣貪睡：「佢係瞓到好似死咗咁，Kay瞓得優雅好多。」談到節目《全民造星V》有參加者被叫「馬拉193」，他知道對方家境富裕，笑言很樂意跟有錢人做朋友：「雖然佢Foul咗，但我唔介意佢老竇收我做契仔，我做契哥、契弟都得！」並呼籲該參賽者再度來港，與他「兄弟檔」拍廣告。