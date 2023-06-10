娛圈單打：貼身辣舞㷫合合 本來就係豪放女

紅遍全球的南韓天團BLACK PINK，靈魂人物Jennie最近亮相康城影展，為其首次主演的美劇《The Idol》造勢。詎料劇集片段流出，Jennie飽受輿論批評，皆因劇集裸露鏡頭太多被列為三級，她一段「多人運動舞」更因為意識大膽，遭韓媒狠批「好Cheap」。

但見身穿小背心和熱褲的Jennie，被兩名外籍猛男前後夾擊，Jennie更被抬起大腿貼着猛男下體又Un又磨，期間忘形現出高潮眼。結果韓媒看得傻了眼，難以置信國寶級天團C位，竟會演出如此低俗劇情，吹皺了一池春水。

粉絲甚至歸咎於Jennie所屬公司靠害，逼得經紀公司急忙澄清，指接拍此劇全屬Jennie意思。而女主角則對批評不以為意，認為是次演出令自己變得勇敢。不管怎麼說，這場小風波，肯定可以為劇集帶來最佳宣傳效果。

講番Jennie，這位小天后留學新西蘭多年，一早受到西方文化薰陶，不僅英語流利，作風亦近似鬼妹仔。去年網上流出一段視頻，衣着性感的Jennie，在夜店和外國猛男「進行熱烈身體接觸」，又攬又錫，非常親暱。儘管猛男後來被揭是同性戀服裝品牌設計師，但Jennie豪放熱情，由此又可見一斑。

有口痕友就話嘞，Jennie長着一雙倒吊三白眼，就面相而言，這類女性通常都是心高氣傲卻嫵媚逼人，容易引起異性非分之想。做得娛樂圈呢行，當然要旺桃花，Jennie擁有迷人電眼，個性熱情奔放，加上絕頂好身材，男女通殺，想唔紅都難啦！