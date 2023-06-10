獨家專訪：瞞住老婆畀女撩 陳展鵬心郁出軌：最緊要量力而為

視帝陳展鵬在新劇與老戲骨吳岱融大鬥演技，劇集講述人人都有不想被人知的一面，他自爆試過被女仔撩，但沒有向老婆單文柔備案！自結婚誕女組織幸福家庭後，他被愛妻及女兒馴服，變成不過電的異性絕緣體。

陳展鵬很喜歡新劇《隱門》這個劇種，因故事道出每個人都有所隱瞞，他認為吳岱融演繹無法無天、勒索女兒黃智雯的角色，做得淋漓盡致：「如果由我演，我會Kick住諗好多，好多疑問，我會理性化咗，演得太拘謹。」

劇集題材中正人們的內心深處，人人都有秘密，而他亦有不想告訴太太的事：「出去做嘢老闆叫去夜總會，冇同佢講；邊個女仔Flirt過自己，返去冇同佢講！都好少發生，因為我唔過電，冇感覺。」他自言一向是個很直接的人，笑言4歲多的女兒就像一面鏡子，跟他一樣直接。

怕角色重複被睇厭 不善辭令的他曾因黑面而惹誤會，他坦言以前予人冷酷感覺：「嗰次黑面，其實唔係講我，係講我拍檔。我黑面係因為點解要令到拍檔唔開心？其實唔關自己事，自己處理得唔夠成熟，日後會多啲語言藝術，我會用《天命》嘅「和珅方式」去處埋，哈哈！」不少人覺得單文柔馴服了他，他直言婚後的確變得開心，令人感覺舒服得多。

提到之前兩套劇《隱形戰隊》及《法言人》均是客串性質，展鵬表示好玩，希望保持這種新鮮感：「幾年前已經想將角色Crossover放喺處境劇上面，我係演員亦係觀眾，有時客串吓、做吓反派好玩，如果角色不停重演，臥底完翻生又臥底，觀眾就會厭。」他亦希望與太太合作拍劇，笑言太太適合演青春劇：「我做老師搞師生戀，或者出軌都冇所謂，演戲好似人生，最緊要量力而為，冇壓力。」