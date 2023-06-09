中文台節目表 翡翠台

9:00 交易現場及深港滬通

9:45 勁歌推介及快樂長門人（S）

10:00 真情（PG）

10:30 驪歌行（S）（粵／普麗音）

11:30 宣傳易及新聞提要（S）

11:35 交易現場

11:45 不速之約（S）及宣傳易

12:45 交易現場

1:00 午間新聞（S）

1:20 流行都市及宣傳易

2:40 交易現場及深港滬通

2:45 荃加福祿壽探案（PG）（S）

3:45 忍者亂太郎（S）（粵／日麗音）及交易現場

4:15 數碼暴龍:重啟之戰（S）（粵／日麗音）

4:50 Hands Up（S）

5:20 星夢頻道（S）（粵／日麗音）

5:50 財經新聞（S）

6:00 稻米之路（S）及新聞檔案（S）

6:30 六點半新聞報道（S）

7:15 世界觀及融匯大灣區及天氣報告（S）

7:25 有理說得清

7:30 東張西望

8:00 愛．回家之開心速遞（S）

8:30 隱門（PG）（S）

9:30 一舞傾城（PG）（S）

10:30 好睡好起（S）

11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案（S）

11:15 晚間新聞（S）

11:45 新聞檔案（S）及天氣報告（S）

11:55 富貴門（PG）（S）

12:55 宣傳易

1:00 東張西望（S）

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

