宋仲基拖孕妻羅馬出巡 宋慧喬黐車銀優獲撮合做CP

「雙宋」再度各自出招搶曝光率！正當宋仲基在羅馬與大肚老婆十指緊扣出巡被捕獲之際，喬妹則戰鬥格上陣黐嫩男車銀優熱爆網絡，2人憑超高顏值力壓即將升呢人父的宋仲基，成為全球熱話！

41歲韓國女星宋慧喬與宋仲基離婚4年愈戰愈勇，憑復仇劇《黑暗榮耀》再攀事業高峰，近日獲邀到巴黎出席代言珠寶品牌的活動，身穿超性感戰衣配襯閃爆鑽飾，艷壓全場，輕易就為品牌帶來強勁宣傳效應。同場還有韓團ASTRO的26歲「臉蛋天才」車銀優，他以帥氣的王子造型登場，吸引不少媒體工作者慕名合照。

曾傳車廂幽會 喬妹與年輕15歲的車銀優難得同框，迅即成為網民熱話，原來年初時曾有網紅拍片稱2人在拍攝現場約會，並在車廂內共處超過2小時而傳緋聞，雖然最終證實是造謠，但不少劇迷都大讚他們顏值爆燈，如同公主及王子，期待雙方日後合作拍劇。車銀優早前落實與52歲女星金南珠合作新劇大玩母子戀，激起劇迷反對，認為車銀優配喬妹更養眼。

至於去年憑另一部復仇劇《財閥家的小兒子》保持熱度的宋仲基，自年初宣布與英國前女星Katy Louise Saunders奉子成婚後，不時高調晒恩愛。早前到法國參加《第76屆康城電影節》的他，近日與懷孕9個月的妻子在意大利羅馬度假時被捕獲。Katy的預產期是今個月，但見她手腳依然纖幼，而宋仲基與她十指緊扣，一度惹起網民熱議。