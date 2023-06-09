暢所欲玄：少陽少陰之春木秋金行運一說

春天太陽由南半球上升到北半球，沒有因為木氣旺極而向南半球下降。秋天太陽由北半球向南半球下降，沒有因為金氣盛極而向北半球上升。這就是少陽少陰的春木秋金，不同於夏火冬水的太陽太陰。

春天寅卯月出生，喜順行大運，卯辰之後三十年巳午未火運，再來申酉戌金運。不喜逆行丑子亥困運三十年，春木喜向陽光，木太濕而引起腸胃皮膚病。秋天申酉月出生，也是喜順行大運，酉戌之後的亥子丑寅卯辰六十年吉運。不喜逆行未午巳運，秋金喜水淘洗，金太燥而引起呼吸道的毛病。春秋兩季之運看似比冬夏兩季多，但春秋兩季用此先天法論行運，不及夏冬兩季之吉凶明顯。後天五行旺弱的比重明顯多些，這是四季五行之先後天論運一說。