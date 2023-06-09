譚嘉荃得怪病似被火燒

歌手譚嘉荃、漢陽、鍾雨璇和主持瑪姬前晚擔任作曲家李煥明歷年音樂作品展慈善音樂會的嘉賓，譚嘉荃自爆得了怪病，皮膚嚴重發炎像被火燒，更影響視力，不敢見人半個月，前晚第一日出關，也擔心不夠氣唱歌，原本穿36碼，現穿上34碼也有點鬆身，體重驟降，打算之後做全身檢查。