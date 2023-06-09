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梁敏巧異地驚嚇 自拍變多人合照
「東張女神」梁敏巧於社交網分享奇異經歷，上載一張在酒店Gym房的自拍照，留言：「異地公幹的恐怖故事，來到健身室對鏡自拍，然後在P相的時候，App說不支援多人。當刻手震震，毛管戙，心跳加速。哪裏有第二個？好恐怖，我還要住多一晚，整晚都睡不了！」網民紛紛提醒她不要再對鏡自拍。
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