獨家專訪：臉上留疤 人生低潮 姚子羚戲份少 唔介意後輩搶Fo

女星姚子羚於新劇雖是女主角之一，但戲份不及蔡潔和陳星妤，不少網民戥她不值，幸她不介意。入行20年的她遇過不少風浪，最驚嚇是被收養的唐狗咬傷臉留疤，她曾介意別人注意其疤痕，現時回望過去，終醒覺只有自己最在意！

姚子羚於無綫劇《一舞傾城》飾演臥底，為查案到夜總會做「媽媽生」，除了被李嘉摸大髀，又與楊明360度激咀，她笑言：「騷身材留畀更好身材嘅蔡潔同陳星妤啦！」身為女主角的子羚對於被指戲份較其他女星少，她認為舞小姐戲份較多屬正常：「冇諗戲份多定少，冇話戲多就好啲，戲少就求其，唔會抱住呢個心態，反而係網民講宣傳片好似我少啲，自己冇諗太多。」開鏡前，她翻看張曼玉、鍾楚紅和鄭裕玲主演的電影《月亮星星太陽》，學習該年代的「潮語」，又指要皮笑肉不笑很難。

等好角色做視后 今年是子羚入行20年，2015年奪《萬千星輝頒獎禮》最佳女配角，又多次在馬來西亞及新加坡獲獎，近期則憑《鐵拳英雄》在新加坡獲提名，更在《紐約電視電影節》奪「最佳女演員組別優異獎」，成績亮麗，現時只欠無綫視后，她笑言：「希望有機會，有個角色可以更上一層樓。」

人生總有起跌，她坦言最低潮是2016年被愛犬咬傷破相：「如果冇呢件事，唔會出現今日嘅自己。幾十歲人，Everything happens for a reason。」她受傷時失去《幕後玩家》角色，當以為一無所有，怎料有另一機會，監製文偉鴻邀她拍《同盟》贏盡口碑，她說：「受傷時以為冇得再拍劇，好怕人哋望住疤痕，睇Playback又會睇住個疤，發覺其實只有自己最在意，可能觀眾根本冇留意。」