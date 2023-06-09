古天樂7月飛紐約捧獎 袁澧林激罕露肉 硬撼周秀娜

女星袁澧林、周秀娜和廖子妤昨日亮相活動時大鬥性感，向來守身如玉的袁澧林，竟以中空裝挑戰大露背的周秀娜！廖子妤則顧上顧不了下，不慎露出打底褲。

古天樂、周秀娜、袁澧林、廖子妤和王丹妮昨日出席活動，幾位女星出盡法寶鬥性感，向來錫身的袁澧林激罕谷出事業線，笑言已經盡力。她表示向來不注重物質享受，收到前男友的扭蛋玩具戒指也覺得開心，又自爆近日沉迷打機變宅女，試過收到網民送贈的遊戲裝備，但相信對方不知道她的身份。她透露年底會赴台灣拍攝愛情電影，將挑戰講台語，開工前報讀了演技課程努力進修。

廖子妤同居睇清男友 廖子妤則撐着拐杖現身，透露3日前趕住拍戲，上車時分心拗柴，右腳腫如豬蹄，嬲到想爆粗，幸好電影以文戲為主，可繼續開工，認為受傷可能是上天給她的提示，提醒她凡事不要太急、太躁。她又表示早前確診發高燒，男友照顧她時受感染同告中招，共度兩星期同居生活。她自言忟憎躁底，擔心嚇怕男友，但經此一「疫」對男友加分：「我同媽咪講遇到個好男人。」

至於古天樂獲《紐約亞洲電影節2023》頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，表揚他多年來在亞洲影壇作出的貢獻，他開心表示希望7月可以出席領獎，與紐約粉絲見面。他又透露近日與彭于晏、林峯和周秀娜等拍攝新戲，要在酷熱天氣警告下與泰國演員對打及在街上狂奔，相當辛苦：「減肥一流，食唔落嘢只能飲水，通宵戲又唔夠瞓！」

周秀娜側身晒曲線，可惜吸睛度不及玩突破的袁澧林。 袁澧林