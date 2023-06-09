娛樂

Edan化身粉絲 捕獲NBA球星

Edan興奮跟列拿特合照。 Edan興奮跟列拿特合照。
Edan興奮跟列拿特合照。
MIRROR成員Edan一向沒有偶像包袱，深得網民喜愛。近日NBA的7屆全明星、拓荒者後衞列拿特來港，Edan即化身粉絲追星，除了成功「集郵」，更獲對方於球衣上親筆簽名，見他緊張得「硬晒軚」，更半跪式請求偶像簽名，他難掩興奮之情，笑到四萬咁口，不少球迷大呼羨慕，指他是「追星天花板」！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc