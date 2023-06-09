Edan化身粉絲 捕獲NBA球星

MIRROR成員Edan一向沒有偶像包袱，深得網民喜愛。近日NBA的7屆全明星、拓荒者後衞列拿特來港，Edan即化身粉絲追星，除了成功「集郵」，更獲對方於球衣上親筆簽名，見他緊張得「硬晒軚」，更半跪式請求偶像簽名，他難掩興奮之情，笑到四萬咁口，不少球迷大呼羨慕，指他是「追星天花板」！