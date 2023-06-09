水中探頭 熟口熟面 姜濤演唱會海報 向羅志祥致敬？

人氣偶像姜濤將於8月舉行個人演唱會，近日其宣傳海報曝光，於水中僅露出半個頭的他，被網民發現與電影海報極之相似，又指跟羅志祥去年的演唱會海報概念一致，即惹起抄襲疑雲！

男團MIRROR成員姜濤又惹是非，他將與隊友Anson Lo、Edan、Jer、Anson Kong和Ian各自開個人演唱會，惟姜濤的演唱會海報卻惹抄襲疑雲。日前他在社交平台公布演唱會名為《WAVES IN MY SIGHT》，除了呼應「濤」字外，他亦解釋：「誰曾怕被淹沒在大師班的班房，逆流之中緊握初衷，無忘目標只想似我。」雖然粉絲讚偶像有型有款，不過有網民發現姜濤的海報熟口熟面，跟電影《小魚仙》的宣傳海報相似！

屢捲抄襲風波 不過有心水清的網民指姜濤其實是向偶像羅志祥致敬，皆因羅志祥去年在台北小巨蛋演唱會的宣傳海報，同是在水底伸頭出來，是姜濤出於對偶像的尊敬。亦有網民發現女新人Moon Tang的音樂會海報，亦有類似的設計概念。

其實MIRROR經常捲抄襲風波，2021年組合成軍3周年，推出團歌《All IN ONE》，MV被指跟韓國天團防彈少年團（BTS）為《格林美音樂獎》拍攝的表演片段極之相似。去年MIRROR的團歌《We All Are》宣傳照設計，又被指涉抄襲BTS於2020年的廣告照，同是以柔色天空作背景，成員都是站或坐在白色台階上！