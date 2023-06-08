出戰《Queendom Puzzle》 白間美瑠墊底

韓國Mnet競賽節目《Queendom Puzzle》將於下周二首播，電視台前晚率先公開參賽者出場及分組的影片，與多隊女團參賽的《Queendom》不同，《Queendom Puzzle》是由來自不同女團的成員以個人身份參賽，當中包括日本偶像團體NMB48出身的白間美瑠、韓團AOA出身的澯美、Lovelyz出身的Kei及宇宙少女成員夏天等。

擔任主持的少女時代隊長泰妍出場後，隨即宣布以在韓國音樂節目獲冠次數及專輯首周銷量合計，將參賽者分為一線、二線、三線及四線，其中沒有在韓國出過碟的白間美瑠自動被定為四線，而參賽者之後會按個人評分賽再分組，估計會出現大洗牌。不少網民對節目的計分準則表示不滿，認為不應將參賽者分等級：「為甚麼要用一線、二線這種網絡用語？」、「對參賽者太殘忍了」。