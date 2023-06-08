頻頻見面 親密互動 廣末疑背夫偷食 酒店夜會已婚廚神

日本女星廣末涼子入行近30年，已由昔日宅男女神變賢妻良母的她，昨日驚爆不倫醜聞。她被爆疑背結婚13年的丈夫偷食，暗撻米芝蓮已婚廚神鳥羽周作。

下月便滿43歲的廣末涼子，近年轉行賢妻良母路線，去年更首度獲頒「最佳母親」獎，但昨日她卻驚傳背夫出軌。自上月起，廣末被爆多次與鳥羽見面，上月中，她被斷正以Deep V性感打扮，到訪鳥羽的餐廳，離開時更獲男方體貼送到門口。另一晚她再到訪餐廳，男方因工作遲到，抵達後即輕摸廣末香肩道歉，她即甜笑為對方抹汗，互動親密。本月3日，廣末更被拍到拉住大箱行李到東京一間酒店夜會鳥羽。鳥羽為掩人耳目，每次與廣末外出都會帶男職員同行。報道指廣末於今年3月到訪鳥羽的餐廳後，雙方交換聯絡方式後火速撻着。其實早於2021年，廣末已亮相男方的雜誌飲食專欄做嘉賓。

否認想離婚 2人回應記者時例牌否認不倫，廣末強調自己已是3孩之母，絕不會出軌，又否認想與丈夫離婚。鳥羽則解釋當晚跟工作人員在酒店過夜，但醜聞曝光後，他原定本周日舉行的新書宣傳活動即宣布取消。

45歲的鳥羽已婚並育有兩子，他於東京佐佐木經營的餐廳曾連續3年獲米芝蓮一星級榮譽。廣末與前夫岡澤高宏育有一子，2010年與現任丈夫Candle JUNE再婚並誕下2名子女。廣末已非首次傳背夫不忠，2014年她曾傳出與合演古裝劇《龍馬傳》的男星佐藤健出軌，被斷正夜訪男方寓所宿一宵。