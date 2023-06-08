暢所欲玄：法財侶地

道家有所謂「法、財、侶、地」，是修煉丹道的四個重要基本元素，缺一不可。

今天不是談及如何修仙、如何可以白日飛升，而是借用「法、財、侶、地」，說說人生所面對的四種困擾。

法，就是方法或者專門技能，天生我才必有用，每一個人都一定會有最少一種特別熟練的技能，有人雖然智力稍遜，但其專注力十分好。要找出適合自己的方法或長處，加以發展。

財，泛指錢財，因為活在紅塵當中，衣食住行，養妻活兒，甚麼都需要用錢，才可以支撐生活，不然就難免天天為錢財而苦惱。

侶，即是志同道合的夥伴，可以亦師，可以亦友，所謂「三人行，必有我師焉」、「三個臭皮匠勝過一個諸葛亮」，人要互相鼓勵，互相扶持。

地，人人都需要安居，才能夠樂業，縱使地方如斗室，但總算是有蓋之室，不論受到多大的打擊，回到家中，心情就會自然放鬆，蓋頭一睡，明天又可以勇敢面對一切困難惡境。

綜合「法、財、侶、地」這四個因素，不管用於道家修煉，或者人生處世的態度、方法，都是一種擺脫煩惱的不錯行徑。

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