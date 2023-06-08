范乙霏興起 廚房開戰

從台灣《我愛黑澀會》節目出道的范乙霏（Albee）擁有C Cup傲人身材，近日她於綜藝節目大方公開性生活，坦言最鍾意在家中不同地方進行魚水之歡，最刺激一次是趁家中無人的情況下，與男朋友在廚房「突然興起嚟一下」，之後更會像電影情節般在鋅盆上「激戰」：「就是整個家裏面到處……很嗨！」