6月8日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月08日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
范乙霏興起 廚房開戰
從台灣《我愛黑澀會》節目出道的范乙霏（Albee）擁有C Cup傲人身材，近日她於綜藝節目大方公開性生活，坦言最鍾意在家中不同地方進行魚水之歡，最刺激一次是趁家中無人的情況下，與男朋友在廚房「突然興起嚟一下」，之後更會像電影情節般在鋅盆上「激戰」：「就是整個家裏面到處……很嗨！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230608-0608_00282_063/范乙霏興起--廚房開戰
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc