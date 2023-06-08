折騰3個半月 恐有後遺症 何天兒自爆面癱 擘大眼都難

前港姐何天兒近年淡出香港娛樂圈，北上發展網紅事業。近日，她拍片自爆第七條交叉神經線出現問題導致面癱，表示：「失蹤人口報告，和大家分享我前陣子的親身面癱經歷，用了3個半月終於完全好起來，希望大家多留意自己的身體，時刻保持好心情。」片中她展示面癱照片，右邊面完全動彈不得，連睜開眼都有困難，狀甚嚇人。

何天兒憶述發病過程，指由第一天食早餐時發現味覺遲鈍、舌頭被薄膜包裹，第二天右腦後方出現持續陣痛，第三天右眼有腫脹感，直到第四天，上唇更出現沒有知覺的情況，晚上飲豆漿時更發生驚人一幕：「我買咗盒豆漿，打開飲嘅時候，我發現『咦！點解我會打側個頭嘅？』所有嘢好似都發生喺我嘅右手邊。」

中西合璧治療 她隨即向中醫求助並接受針灸治療，再轉睇西醫，服用抗敏感藥及14日高劑量類固醇，才逐漸康復。她續指要抽骨髓才知病因，而中醫認為可能是身體受涼或壓力太大引致神經系統受損所致，目前雖無大礙，但仍有機會出現眼睛下垂、面部表情不一等後遺症。