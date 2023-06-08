每日拍足16小時 王浩信喜感爆發自我「辮」策

視帝王浩信近年轉戰內地，拍完軍類片再拍喜劇，日前他為配合角色一改形象，頭上紮上小辮子喜感十足。同在內地拍攝綜藝節目的黃宗澤亦以辮子Look上陣，被網民讚又帥又可愛。

無綫藝人王浩信近年多於內地拍劇，剛剛拍完內地軍類題材短劇後，現已投入《開播情景喜劇2》拍攝工作，與內地演員楊超越、小瀋陽等合作。日前眾人拍攝一場所坐車子突然死火的戲份，高大靚仔的浩信，造型跟平時有很大分別，頭上紮了一條小辮子。

浩信接受本報獨家訪問時坦言由於是喜劇，故拍得好開心：「其實每日拍攝時間幾長，有成15、16個鐘，好在喺TVB訓練有素，叫做頂得住。之前嗰部軍類題材劇集對我嚟講係一個新挑戰，因為我未做過呢類角色，做演員咁耐都係想試啲未做過嘅嘢。另外，依家拍緊嘅喜劇，可以再同小瀋陽佢哋再合作，好期待個劇出嚟嘅效果，我都講過我好鍾意拍喜劇，每日都拍得好開心。」

被讚又帥又可愛 此外，同樣於內地甚受歡迎的黃宗澤（Bosco）之前有劇在身，錯失與兄弟吳卓羲、林峯參加《披荊斬棘2》的機會，有消息指他可能會於下一季現身。之前拍完電影的Bosco現時正在南京為江蘇衞視綜藝節目拍攝，日前他於燒烤店取景，與浩信一樣紮了辮仔，被網民大讚又帥又可愛。