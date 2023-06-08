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阿嬌拒收禮物 被寸耍大牌
藝人鍾欣潼（阿嬌）最近現身上海虹橋機場，一身輕便打扮，而身上的手袋估計價值逾40萬。期間有粉絲上前送贈公仔，不過阿嬌只收了心意卡，拒收公仔，被網民指她嫌棄粉絲所送的禮物，又指有人發脾氣、耍大牌。其實近年不少藝人都拒收粉絲的禮物，全因不想他們破費，望以此改變偶像界傳統。
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