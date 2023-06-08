搏到盡搶觀眾眼球 黃嘉雯啪蛋搣脂 三點式攬狗

前港姐冠軍黃嘉雯為J2台節目擔任主持，節目中身穿三點式與愛犬「多士」互動，搶盡焦點。她透露為了踢走肚腩，拍攝前一日只食雞蛋醫肚！

由黃嘉雯（Carmaney）及周奕瑋主持的J2節目《超級毛特兒大賽》，昨晚播出的一集，「超毛10強」舉行睡衣Party，應援團團長鍾柔美（Yumi）亦有到場，並以當年參加《聲夢傳奇》的經歷勉勵參賽者︰「我當時壓力都大，所以同自己講，做好自己同享受過程就得，呢樣好緊要。」

而今晚播出一集有水着挑戰，Carmaney以三點式亮相，與愛犬「多士」拍攝水着照。她接受娛樂新聞台訪問，表示面對一班「可愛超毛」壓力很大，又笑說︰「佢哋好多props，我得件衫，乜都冇。」為了極速減肚腩，她自爆已連續多餐以雞蛋充飢，難怪狀態十足，不比當年參選港姐時遜色。

憂新血湧現 Carmaney去年與瑞士籍男友Matej Tomic分手後就全力搏殺事業，主持無綫綜藝節目《流行都市》已不時大騷白滑長腿，引起熱議，而去年在劇集《下流上車族》亦有不少大騷身材的鏡頭，相當亮眼。《2023年香港小姐競選》已截止報名，首輪面試亦即將開始，新一批港姐即將湧現，不少網民都留言指Carmaney連做寵物節目都如此拚搏，明顯是擔心被觀眾遺忘！