中娛星動：身材正過Baby！ 趙仕瑾戰鬥格夜蒲 「峰」殺黃曉明

黃曉明連日來被拍得與新女伴趙仕瑾約會，睇完戲又蒲吧，之前被指與Baby似樣的趙仕瑾好勝心重，索性一改造型穿低胸小背心赴會。而Baby懶理舊愛，工作時心情靚爆Rap起來。

Angelababy（楊穎）與前夫黃曉明近日不時傳出緋聞，Baby被指有圈外神秘男友，而曉明則被拍得與演員趙仕瑾到VIP包廂看電影，各自各精彩。兩人對於新戀情未有作出解釋，不過未知是否曉明6月底要到匈牙利拍攝節目《中餐廳7》，故趁有時間就與新歡趙仕瑾密密約會。

曉明與趙仕瑾今次被拍得夜蒲酒吧，當晚他們於酒吧逗留至深夜，而之前被指有Baby影子的趙仕瑾更「轉型」，擺明車馬想以一副好身材取勝，穿着吊帶小背心打扮性感，身材明顯比Baby好，皮膚亦白到發光。網民得知曉明再度出擊，各有意見，有人指他年屆45歲都這麼好體力，真的好佩服，亦有網民留言：「笑死人，不過也是，一大把年紀了，還這麼能玩。」

Baby吸金心情靚 至於Baby心情靚爆，日前更為品牌拍攝廣告，她於Studio拍攝廣告照時，即時興起突然隨着音樂Rap起來，更手舞足蹈好Hyper，不過當攝影師準備好時，她即時收起笑容，繼續專業的擺甫士。