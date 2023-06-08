娛圈單打：叔叔速食嫩模 換女快過打針

荷里活萬人迷里奧勒度狄卡比奧換畫快過打針，去年底傳出同頂級名模Gigi Hadid熱戀，今年初又將身邊女伴換成年僅19歲的以色列嫩模。話口未完，最新女友出爐，為22歲模界新星Meghan Roche。二人被目睹結伴登上豪華遊艇出海，風流快活，勝似神仙。

雖然女友多到手指腳趾加埋都數唔晒，但里奧勒度唯一不變的擇偶條件，就係年齡不能超過25歲，兼且必定係身材火辣的模特兒。從這個層面看，萬人迷其實好專一，嘿嘿。

細數其長過紮腳布的溝女史，拍拖時間最長係同巴西超模Gisele Bündchen的一段情。二人1999年拍拖，當時Gisele芳齡19歲，2005年分手，「終年」25歲。唔少粉絲都以為佢哋會步入教堂，但冇腳雀仔又點會為一棵樹放棄整個森林。里奧勒度接着情陷以色列美女Bar Refaeli，2006年Bar妹21歲卜卜脆，點知2011年又告玩完，同樣過唔到25歲「死線」。出手精準，唔到你唔服。

如今萬人迷已經係48歲大叔，但食女之路仍未停止，恐怕新歡都唔捱得幾耐。有口痕友就話嘞，肥咗皺咗卻依然靚仔嘅男人，全世界只有一個，當然唔係姜濤，而係里奧勒度。咁又係呀，即使年紀一把，食女撇女又冇停手，一樣大把女黐埋去，皆因萬人迷靚仔多金，而且拍戲Keep住有質素，唔會濫拍又好演技，肥少少又算得乜吖。

不過咁喎，若然冇里奧勒度嘅食力，千祈唔好學佢放棄自我，必須要管理好身材。畢竟呢行係食面口飯，「肥」唔係人人Carry得起㗎！