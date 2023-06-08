李靚蕾「贏官司」吐心聲 王力宏駁斥：自我感覺勝訴
台灣天王王力宏近期正舉行巡唱，前妻李靚蕾毫無預警下分享美國官司勝訴的心情，王力宏即透過律師反擊，指「李小姐自我感覺勝訴」。雙方各執一詞，令外界猜測「王李之戰」將再次展開！
王力宏於2021年爆婚變，遭當時的太太李靚蕾連番爆料稱有人出軌，事件震驚娛樂圈，王力宏更一度停工。2人就離婚及撫養權等問題告上法院，官司在台灣及美國兩地展開。李靚蕾一方早前透過律師指在美國法院的訴訟案中，王力宏已確定敗訴終結。
本以為他們的罵戰已經平息，各自生活，但李靚蕾昨日宣布開設錄音頻道《沉靚時間》，親揭如何走出婚姻失敗的人生低潮，並再次提及美國官司勝訴的喜悅。她表示在這一年，面對美國與台灣的官司同時進行，她日間要開工及學習課程，又要準備打官司的資料，為了是半夜4點透過網路開庭，回首當刻感到難捱：「沒辦法睡覺，那一天早上收到一封信，說我在美國的官司勝訴，我其實情緒很激動，需要大哭、尖叫一場，那時候我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是很需要空間釋放我情緒。」
罵戰死灰復燃？
李靚蕾分享美國官司勝訴的心情，但王力宏透過律師反擊：「法律講的是事實，不是感覺。針對李小姐podcast說美國勝訴，之前王力宏先生律師已說明過是因為管轄權的原因移回台灣審理，沒有所謂『勝訴確定』事宜。對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。希望李小姐可以遵守台灣法院裁定並如實履行，讓強制執行程序順利。」網民猜測李靚蕾趁前夫「復出」舉行巡唱之際出招，相信之後還會有接續的爆料！
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：