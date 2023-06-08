李靚蕾「贏官司」吐心聲 王力宏駁斥：自我感覺勝訴

本以為他們的罵戰已經平息，各自生活，但李靚蕾昨日宣布開設錄音頻道《沉靚時間》，親揭如何走出婚姻失敗的人生低潮，並再次提及美國官司勝訴的喜悅。她表示在這一年，面對美國與台灣的官司同時進行，她日間要開工及學習課程，又要準備打官司的資料，為了是半夜4點透過網路開庭，回首當刻感到難捱：「沒辦法睡覺，那一天早上收到一封信，說我在美國的官司勝訴，我其實情緒很激動，需要大哭、尖叫一場，那時候我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是很需要空間釋放我情緒。」