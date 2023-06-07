男友咀仔洩「天機」 Taylor又甩拖！

美國流行天后Taylor Swift的戀情向來備受關注，上月初被爆與英國搖滾樂隊1975主音Matty Healy舊情復熾，男方高調睇女友開騷之餘，更上台任表演嘉賓，之後2人經常被影到拍拖外出。不過，近日爆出他們已分手，結束短暫的戀情！

據知情者爆料，Taylor與Matty因太忙而聚少離多分手，有指Taylor好友對她再度甩拖不感驚訝，因她於Matty之前，與英國男星Joe Alwyn經歷了一段長達6年的關係，根本未準備好迎接另一段戀情。

其實分手早已有迹可尋，2人自上月25日被拍得外出食飯後，已沒再被影到同框。而Matty上周五晚隨樂隊參加丹麥一個音樂節時，即興咀一名男保安員，以往他經常在演唱會中「隨機」咀Fans，但與Taylor拍拖後，為尊重女友而取消這個親密環節，觀乎今次「重施故技」，令人懷疑他極有可能已回復單身！今次是他們第2度分手，2人早於2014年拍過拖，但不久便玩完。

巡唱不慎食蟲 另外，Taylor的世界巡迴演唱會發生過不少怪事，繼上月鋼琴在沒有彈奏下突然傳出怪聲後，日前她在芝加哥舉行戶外騷期間，更發生「禍蟲口入」的搞笑事件！事發時她突然擰轉面狂咳，其後自爆意外吞掉了一隻昆蟲，自嘲愚蠢的她笑指昆蟲好味，又指現場有逾千隻飛蟲，預料今晚再「吞蟲」。