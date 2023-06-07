暢所欲玄：家居燈飾有學問

燈具不僅有實際的照明作用，在玄學上，燈具配合家居環境，符合「廳明房暗」的大原則、光度適中，才可為居住者帶來平衡的氣場和情緒。

有些朋友喜歡在客廳安裝水晶燈，以增加氣派，但必須注意天花板的高度是否足夠，否則水晶燈反而阻礙氣場流動。現時很流行的射燈設計，但如射燈頭外露，它的形狀便如「探頭」一樣突出，如梳化剛好在射燈頭之下，居住者變相長期坐於探頭之下，不利健康運。

在玄學上，燈泡的數量以6個、8個、9個為吉數（每個區域計算），傳統上認為2個、5個的燈泡組合數量對健康不太有利。

燈飾造型日趨新穎，選擇燈飾時最好以圓潤設計為主，在玄學上可以打造溫暖和諧的效果，另外工整的長方形或方形亦可以採用，但一些呈窄長形，又或呈尖形銳利的燈飾，最好不要採用。而睡房主要用作休息及睡眠，最好也是以圓潤設計為主的燈飾，增添溫馨感。

為家居選擇燈具也要考量光亮度，長期處於燈光過猛的環境，容易令人精神緊張；相反，過於昏暗又會令人精神不振，所以應以適度平衡及舒適為主，而一些較暗的位置，例如轉角位、廁所、天井位置等，更不應太過陰暗，應保持明亮。

堪輿學家麥玲玲師傅