6月7日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月07日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
甄子丹中籤做馬主
馬會公布2024/2025年度馬季自購新馬進口許可證中籤馬主名單，當中見影星甄子丹有份。他以往養過「宇宙車神」，並贏得3場頭馬，近年擔任香港打吡大賽大使的他似乎是因為多了接觸馬匹，所以再次產生養馬的興趣，未知愛駒會否名為「宇宙最強」？
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230607-0607_00282_053/甄子丹中籤做馬主
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc