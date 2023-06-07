馬會公布2024/2025年度馬季自購新馬進口許可證中籤馬主名單，當中見影星甄子丹有份。他以往養過「宇宙車神」，並贏得3場頭馬，近年擔任香港打吡大賽大使的他似乎是因為多了接觸馬匹，所以再次產生養馬的興趣，未知愛駒會否名為「宇宙最強」？