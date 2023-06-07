隊友捱夜密密做 Stanley放負：現實把你打沉

男團MIRROR成員Stanley早前在母親節推出首支個人單曲《來不及》，以此悼念年初因病離世的母親。他前晚深夜突然在社交平台的限時動態發文放負︰「失望之後是甚麼？是絕望，現實再一次把你打沉，究竟需要我多大的努力才行？我也不知道了。」雖然未有具體透露發生了甚麼事，但言詞間似是個人工作成就與期望有落差。其實他在演唱會目擊墮屏意外後，一度需向醫生求助，心理狀態惹關注，令粉絲相當憂心。

Edan狂背對白

另一邊廂，其隊友Anson Lo繼續為工作打拚，在網上分享開工照片，並表示：「今日進入《社內相親》劇組拍攝第一日，同自己打一打氣！」又透露要進行大夜班拍攝，翌日再拍攝新歌的舞蹈版，看來相當忙碌。另一隊友Edan同樣已入劇組，凌晨時分上載現場拍攝花絮，他表示：「今天腦袋表示很飽」，相信是要記很多對白。他拍到清晨5時許終於收工，但透露之後仍有工作：「天光了，返去又要即瞓，幾個鐘後又要去拍節目。」