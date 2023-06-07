台灣女星徐熙媛（大S）日前被丈夫具俊曄踢爆身體虛弱，不能走太多路，網民翻查她早於2018年一個節目中，自爆為了讓皮膚變得更白而服用抗凝血劑，當時她說：「因為拍戲的關係變得很黑，我管它慘不慘，只要聽到白這個字我就吃了。」因貪靚而無所不用其極，不少網民認為她現時的身體狀況是「自食其果」。