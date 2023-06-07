郭富城獅城巡唱 幫「情人」撲蛋糕

郭富城相隔8年再踏獅城舞台，連續兩晚勁歌熱舞，展現天王級驚人彈跳力。騷後他回復「暖爸」身份，雖然與最愛的果王緣慳一面，但專誠為囡囡撲心愛的斑蘭蛋糕回港，自己冇口福都要滿足兩個「前世情人」。

「舞台王者」郭富城展開第二輪世界巡唱，日前飛抵新加坡舉行一連兩場《舞林外傳》演唱會，一別獅城舞台8年魅力不減，門票甫開售即被秒殺，更有不少歌迷在機場守候，送上鮮花及熊公仔等，又到下榻酒店欲睹天王風采。不過當他現身時，未見歌迷瘋狂表現，只是離遠打招呼，未受騷擾的城城大讚歌迷有質素：「體會到佢哋嘅支持，但我又覺得好自在。」

演唱會上，城城一如以往大晒舞功，先以快歌《狂野之城》、《唱這歌》等炒熱全場，再演繹多首情歌，包括《到底有誰能夠告訴我》及《我為何讓你走》等，又加插估歌仔環節，見台下歌迷狂揮手機燈互動，他即以冧歌《I Love You So太愛妳》回應，他在台上說：「8年沒見非常想念，新加坡的歌迷又熱情又長情，而且很有禮貌。」又表示每次開騷必全力以赴，將表演推至最高水平。及至尾聲，他以《愛的呼喚》感謝歌迷支持，又承諾將歌迷的愛戴轉化為原動力，在不同舞台繼續發光發熱。

申請台北「破蛋」 難得重踏新加坡開騷，城城亦有慰勞自己品嘗地道美食，可惜未有機會大啖食有「水果之王」之稱的榴槤，不過他時刻心繫寶貝女，特地趕往買特產「綠色蛋糕」返港給囡囡，而他下一站將於馬來西亞演出。

此外，台北大巨蛋預計今年秋天展開試營運，大批歌手急不及待爭做「破蛋第一人」，台灣有消息指城城已提出申請，雖然日期未明，但應該是今年底或明年初。