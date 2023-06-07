情路崎嶇 盼組家庭 姚子羚羨慕鍾嘉欣 激發恨嫁心

姚子羚在話題劇的感情線錯綜複雜，與蔡潔、楊明的三角關係糾纏不清。現實中，子羚的愛情路同樣不平坦，她早前探望過好友鍾嘉欣後，對相夫教子的生活大表羨慕，恨嫁想組織幸福家庭。

無綫劇《一舞傾城》一班演員陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤、李嘉、莊思明和楊明等，昨日到深水埗出席宣傳活動，對於劇集第2周平均7天跨平台總收視達21.2點，眾人大感鼓舞。子羚從加拿大登台回港立即歸隊宣傳，透露此行順道探望定居加國的鍾嘉欣，但只能趁她湊仔放學期間短敍：「同嘉欣合作過幾次。（羨慕佢有幸福家庭？）羨慕呀！嘉欣好有精力，鍾意家庭生活，我都鍾意，不過都係努力工作先。」

蔡潔力抗迷姦又打又喊 《一》劇近日高潮迭起，蔡潔透露有場被李嘉迷姦的戲，她要一手用被單遮胸，一手用酒樽打鬥，喊到隱形眼鏡脫落。對於有觀眾批評劇集「賣處」情節意識不良，子羚認為劇集以夜場作背景，應該意識到不會太正經，純以誇張及戲劇化方式製造話題。蔡潔認為想拍出淋漓盡致效果無可厚非，若點到即止觀眾或會失望。

對於莊思敏和李嘉被禁的床戲曝光，子羚覺得沒播出太浪費。莊思敏表示早已忘記床戲，李嘉則笑言記得一清二楚，因為拍攝時又熱又焗，並自爆受傷：「要轉身扭傷咗腰，腳趾公又拗柴。」拍攝前他有向老婆備案，讚對方大方，提到老婆去年10月在內地遇上車禍，胸骨斷裂及肩軟骨受傷，他表示近日有買補品給老婆補身，也想養好身體，為將來生BB做準備。