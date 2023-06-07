中娛星動：兩派粉絲爭拗「收視擔當」 Baby傳不滿出鏡少 片場鬧爆白鹿

女星Angelababy（楊穎）近日捲入連串是非中！除了被串錯英文名字，引來粉絲對綜藝節目製作組不滿外，亦有熱話指有Baby的鏡頭必有高收視，此番話即惹來同節目人氣女星白鹿的粉絲不滿，指白鹿才是節目的「高收視擔當」！與此同時，網上傳出Baby因不滿節目鏡頭不多而大發脾氣，白鹿更一度「中槍」，是非沒完沒了！

內地人氣綜藝節目《奔跑吧》第十一季正在播映，本季節目常駐成員與上季大致相同，包括Angelababy、李晨、白鹿、周深等，Baby是節目的多朝元老，惟製作組日前在官方社交媒體卻打錯其名字，惹來粉絲不滿，並一度成為熱搜話題。另一條熱搜則是「有Baby演出的《奔跑吧》收視率屢破新高」，惟此番說法惹來白鹿粉絲的不滿，指偶像在節目裏鏡頭不太多，但收視率高的鏡頭均有她在，認為她才是節目的「高收視擔當」。

兩批粉絲為了爭這個「高收視擔當」之名，隔空鬧過不休，有網友更加多腳，互踩對方偶像的樣貌，令有關Baby、白鹿的負評沒完沒了。向來易惹是非的Baby，更被指在拍攝期間不滿出鏡少，因而在拍攝現場大發脾氣，連白鹿亦被她罵過，有網民看不過眼，留言指「冤有頭，債有主」，稱Baby有不滿應向劇組反映，而不是在現場向其他藝人發脾氣。雖然未知事件真偽，但可以肯定的是Baby的「是非體質」相當旺盛！

于正做「和事老」被叫收口 雙方粉絲愈吵愈烈，有人更在白鹿經理人于正的社交平台留言挑撥：「怎看白鹿背刺楊穎？」于正忍不住發火回應：「甚麽亂七八糟的呀，她們兩個關係很好，哪裏來的挑撥離間。」他出面撲火，卻未能平息干戈，事關有網民翻出早前他就「絕望的文盲」一事，稱旗下藝人「只有學霸，沒有文盲」，結果卻連累許凱與白鹿的學歷被挖出，踢爆他們絕不是「學霸」水平，網民即嘲諷他「封嘴當幫忙」，少講為妙。

至於兩位當事人Baby與白鹿，明顯沒有將是非放在心上，Baby前日更在個人社交平台力推于正的新劇，白鹿昨日則在社交平台上載親筆撰寫的鼓勵字句，為內地高考生打氣。