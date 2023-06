索尼電腦動畫《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man:Across The Spider-Verse)北美開畫周大收約9億3,990萬港元,險勝上月上映的漫威超級英雄片《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)的9億2,352萬港元紀錄,暫成今年夏天最佳成績,亦比在奧斯卡勇奪「最佳動畫」的上集《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man:Into the Spider-Verse)約2億7,534萬港元開畫周票房勁升241%。