少女時代晒「團魂」 泰妍巡唱開鑼 Yoon A秀英興奮變迷妹

韓國女團少女時代（少時）隊長兼主音泰妍，在首爾完成兩場演唱會，前晚一場獲「少時」隊友Yoon A、秀英、Tiffany及孝淵捧場，4人更興奮地企起身為她打氣，場面溫馨又搞笑！

泰妍連續兩晚在首爾奧林匹克體操競技場舉行《THE ODD of Love》演唱會，為亞洲巡迴演唱會揭開序幕，「少時」成員Yoon A、秀英、Tiffany與孝淵，以及曾與泰妍屬同一事務所的JYJ成員金在中前晚特別前往撐場，相當熱鬧！當中秀英在社交網上載Yoon A在Encore時扮不耐煩打電話催促泰妍的短片，相當爆笑。

一度阻止拍攝 泰妍演出期間，公開多謝前來支持的隊友：「雖然我真的沒有很多朋友，但公司有很多人都來支持，『少時』也來了，我特別叫攝影師不要拍她們，怕她們會覺得尷尬，我不喜歡引起混亂和爭議，拜託不要拍。」不過4女卻興奮地企起身揮動手燈，又猛向鏡頭揮手，全場Fans見到她們出現在大螢幕即High爆尖叫。

泰妍獻唱《INVU》、《Four Seasons》、《I》及《Fine》等人氣歌曲，表示今次是相隔3年再開騷，很感謝大家的等待，又說：「雖然這是在首爾的最後一場演唱會，但很快便有亞洲巡唱，其他場次會陸續公開。」她將於本周六假香港亞洲國際博覽館開騷，是首爾之後的第一站。