暢所欲玄：婚姻紋

婚姻線是生於尾指之下感情線之上的橫紋，是由手掌邊長出。一般人多有二或三條，有時更不止此數，當然婚姻紋多並不一定有多次婚姻之意，但可以肯定是其人多異性緣、多桃花之象，所以一般而言，婚姻線不多、長而清楚秀麗為佳，主婚姻美滿，夫妻恩愛。

通常結婚之早或遲，主要看婚姻紋所處而定：如比較近感情線的，女士主16歲而男士則主19歲；若比較近小指的，多是主遲婚，女士為33歲或以上、男士為37歲或以上；若在手指下與感情線中間的，男士為28歲左右、女士為25歲左右。

若婚姻紋多則應選擇最長、最清楚的紋作為標準，其他之細紋可以不論，只可以說細紋是短暫的感情而非結緍之年份。但在婚姻紋的區域內不見到線紋，即掌中無婚姻紋者，可以說對夫妻感情婚姻之事無興趣，不想結婚，主其婚姻不美滿，又或者無婚姻紋者，有機會一拍即合，但又一合即分。

同時，婚姻紋最忌有島紋在其中，主夫妻不和，有分居或離婚之象，如婚姻紋全條如鎖鏈狀，即全條紋都由少島組成，主其人寡情薄倖。

玄學家伍立群