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麥秋成出手為老婆擋「峰」
藝人麥秋成與太太湯怡最近游水降溫，湯怡穿上搶眼的黃色比堅尼，表示曬了半小時已「燶咗」。兩夫妻在水中合照晒恩愛，而麥秋成護妻心切，舉機自拍時為免太太被睇蝕，出手借位擋住她的胸，被取笑細心得過分。
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