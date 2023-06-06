娛樂

王梓軒慶生搞拍賣籌款
藝人王梓軒日前與過百粉絲在尖沙咀舉行聚會兼慶生，更捐出80件珍藏品作慈善拍賣，其中一支木結他由粉絲以1萬元投得，他說：「同粉絲傾偈時，發現喺疫情期間，好多人累積咗大量負面情緒，所以想藉住今次聚會，同大家一齊洗滌心靈兼做吓有意義嘅善事，我嘅目標係籌到10萬。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc