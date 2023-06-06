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王梓軒慶生搞拍賣籌款
藝人王梓軒日前與過百粉絲在尖沙咀舉行聚會兼慶生，更捐出80件珍藏品作慈善拍賣，其中一支木結他由粉絲以1萬元投得，他說：「同粉絲傾偈時，發現喺疫情期間，好多人累積咗大量負面情緒，所以想藉住今次聚會，同大家一齊洗滌心靈兼做吓有意義嘅善事，我嘅目標係籌到10萬。」
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