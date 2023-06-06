囡囡笑逐顏開 高晟暉董璇合體 封離婚夫妻典範

「一家人」切蛋糕

不過，董璇氣量之大令人佩服，日前2人的女兒「小酒窩」舉行生日派對，她不單未有抗拒前夫現身參與，更與他一起牽着女兒合照，表面看來「一家三口」相處得相當和諧。事後，她在社交平台分享「九宮格照片」，向女兒表示：「今天是屬於你的庫洛米世界，親愛的寶貝要一直健康快樂的成長喲！」雖然相中未見高晟暉身影，但從其好友張帥流出的照片可見，高晟暉席上與前妻及「小酒窩」一起切生日蛋糕。