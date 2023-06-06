囡囡笑逐顏開 高晟暉董璇合體 封離婚夫妻典範
內地藝人高晟暉（前名高雲翔）多年前接拍劇集《羋月傳》，飾演情深款款的「義渠王」爆紅，惟2018年在澳洲捲入桃色漩渦，雖然最終獲判無罪，但與太太董璇的感情覆水難收，翌年雙方仳離，高晟暉事業與家庭統統毀於一旦。
「一家人」切蛋糕
不過，董璇氣量之大令人佩服，日前2人的女兒「小酒窩」舉行生日派對，她不單未有抗拒前夫現身參與，更與他一起牽着女兒合照，表面看來「一家三口」相處得相當和諧。事後，她在社交平台分享「九宮格照片」，向女兒表示：「今天是屬於你的庫洛米世界，親愛的寶貝要一直健康快樂的成長喲！」雖然相中未見高晟暉身影，但從其好友張帥流出的照片可見，高晟暉席上與前妻及「小酒窩」一起切生日蛋糕。
「小酒窩」生日與父母同框，臉上不期然流露燦爛笑容，而高晟暉與董璇似乎也沒有撕破臉，引起網民熱議，有人好奇表示：「不會和好了吧」、「為了孩子怎麼也要裝一下」，亦有人指他們是真心疼錫女兒，好讓「小酒窩」愉快成長，獲讚是「最佳離婚夫妻典範」。
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