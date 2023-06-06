偕江美儀挑戰極限 唐詩詠日本跑山險變泥人

藝人唐詩詠是圈中出名的運動王，近日她與江美儀齊齊挑戰極限，參加日本山路跑，歷盡「啜腳」泥路，又要上山落斜。雖然吃盡苦頭，但她們最終仍能完成任務，如此有拚勁，難怪不少圈中人爭住畀Like！

唐詩詠（Natalie）去年宣布離開無綫後，一直隨心而行，除了去不少地方旅行外，亦經常相約朋友一起做運動。早前她與江美儀結伴到日本參加山路跑，近日在社交網分享在日本跑山旳照片，並留言：「歷史以來最辛苦同最值得紀念的一日。」

沿途不停上斜路 原來Natalie與江美儀等幾位朋友一起參加在長野舉行的11公里山路跑，雖然起跑當日天氣很好，但前一晚落大雨，令行程歷盡艱辛，她說：「有好多路是需要踩落濕潤的泥土，然後兩隻充滿泥同水嘅鞋跑足9公里，有幾個隊友跣低咗喺泥入面，情況係惡劣，但亦唔係最惡劣，因為當中係不停上斜，係不停地上山，上完一個又見到一個，我心諗唔係嘛，又有？」她指身邊隊友不停為她打氣，但有苦自己知：「我心諗唔加油都唔得，都跑咗三分一，唔通唔跑咩。」

幾經辛苦，她終完成路程，回想當日的情況不禁表示：「發現我哋成班人都好黐線，江美儀仲黐線，可以搵到呢個咁正嘅比賽……呢個經歷好奇妙。」Natalie憑着無比耐力與體能，成功挑戰極限，其發文吸引多位好友留言，包括陳山聰、劉佩玥、張曦雯及陳茵媺等，當中黃翠如搞笑表示：「如果我有跑，我應該係跌低嗰個，我相信。」