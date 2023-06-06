娛樂

方媛「手勢舞」可愛爆燈

方媛分享「手勢舞」短片，網民激讚。 方媛分享「手勢舞」短片，網民激讚。
方媛分享「手勢舞」短片，網民激讚。
繼何超蓮及Angelababy都陷入「手勢舞」魅力，跟住大跳特跳後，就連天王嫂方媛都不敵其魅力，跳埋一份！日前，方媛於社交網晒出一段節奏輕快的可愛手勢舞，見她先跟着音樂輕鬆搖擺身體，之後接連擺出心心等可愛手勢，冧暈不少網友，紛紛激讚郭富城好眼光，娶了位美麗動人、性格溫柔又旺夫的老婆。
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