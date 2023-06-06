傅穎間尺鼻變「阿梅」 薛凱琪白臉妝 嚇到網民要驅邪

女星薛凱琪（Fiona）和傅穎（Theresa）近年被指「變臉」，Fiona日前的自拍照更令網民不安，要上載佛像照定驚「驅邪」；Theresa分享的化妝片亦惹上「進化」疑雲。

薛凱琪近年每次在社交網發文及分享照片都不停有驚喜，被指樣貌一直在變，不過有Fans力撐只是P圖過度而已，對此她一於懶理，日前又再發功，上載新一輯照片，結果再次引來網民討論。

Fiona以英文發文：「Darker eyes vs sleepy eyes.（烏黑眼睛VS倦睏眼睛）」，相中見綁起一頭曲髮的她面色蒼白，一雙眼睛大得誇張，更驚現超大黑眼圈，網民紛紛狠批她大走樣：「搞咩？成個師奶貴婦咁，以前嘅清純完全消失！」甚至有人問「何方妖孽」，並在留言區上載佛像照作「驅邪」之用，另有粉絲語重心長求她維持原貌：「你本來係好靚、好特別，把聲又好聽，唔需要整到同其他網紅咁似。」

光線不足惹誤會 另一邊廂，Theresa日前拍片分享生活日常，並記錄工作天的化妝全過程，她表示：「一早起床，心情不錯，竟然想到要給大家拍化妝過程。」片段開首她表示只完成護膚程序，隨即由打底霜開始逐步教網民化全妝，並透露平日會貼雙眼皮貼紙、畫下眼線及黐假眼睫毛，令眼睛看起來更有神。不過，雖然她未有掃上鼻影，但鼻樑竟出現異常挺直的狀況，有網民好奇問到：「鼻樑是預先打了陰影嗎？」惹來「進化」疑雲，更有網民指她與內地影星趙薇的電影造型有點相似。

為此，Theresa撰長文澄清：「統一回覆某些特別留意山根鼻影的朋友：光線是一個很重要的原因，是的我背着光，洗手間光線不足。其次本人山根確實不低，而且化底妝時沒有塗全臉，仔細看視頻的話會發現我塗粉餅時只集中做提亮，完全沒塗鼻影位置，這樣能自然做到修容效果，比較懶的女孩子，不妨試試這個方法，挺省事的。」