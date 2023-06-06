老公恨客串醫生 陳煒幫口𢱑劇拍

藝人陳煒經常飾演專業人士，除要背誦大堆對白，更要顧及專業術語，幸有醫生老公幫忙對戲及解釋醫學名詞。她又踢爆老公有戲癮，想客串醫生角色，一圓心願！

陳煒、蔣家旻與游嘉欣昨日拍攝無綫新劇《非常檢控觀》，劇情講述陳煒與飾演富家女的蔣家旻參加池邊派對，游嘉欣則為男友到現場尋找目標人物。

陳煒解釋今次飾演大狀兼母親，所以不用泳裝上陣：「視乎劇情需要，唔介意着泳衣。（要老公批准？）唔使佢審批，哈哈！」她坦言最難是背劇本，問會否找老公對戲？她說：「試過呀！尤其係同醫學有關嘅劇情，我都想了解清楚啲專用名詞。（叫老公客串？）佢有講過想做行出嚟同家人宣布病人死亡、講『我哋已經盡咗力』嗰啲，佢好想做！」

蔣家旻堅拒三點式 蔣家旻則表示分析角色後，決定穿沙灘裝：「我個角色唔需要咁性感。（怕着泳衣？）留畀啲後生、身材好嘅着。」又自嘲身材不適合穿三點式：「我係中央肥胖，天生冇乜腰形，以前拍《3日2夜》同監製講，你搵我做乜都得，但點都唔着比堅尼！」又指最極限是着一件頭。至於身穿背心露小蠻腰的游嘉欣，自言較擔心拍外景中暑。