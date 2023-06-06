中娛星動：相差17歲 疑借星星示愛 虞書欣吳建豪行蹤重疊有景轟？

近年人氣急升的內地女星虞書欣，被傳與台灣男星吳建豪熱戀，網民翻出巧合證據，包括2人私下行程幾乎一樣，又疑似佩戴定情信物，相差17歲的「叔姪戀」隨時開花結果，但虞書欣方面已發文否認。

現年27歲的虞書欣憑古裝劇《蒼蘭訣》中「小蘭花」一角爆紅，感情世界亦備受關注，近日傳出與44歲的吳建豪撻着，種種迹象顯示2人關係非一般！有網民發現他們的私下行程多次重疊，從洛杉磯、深圳、北京到香港，幾乎完全一致。吳建豪4月12日在洛杉磯與家人相聚，虞書欣4月11、12日也在當地被Fans捕獲；5月初吳建豪從上海飛往北京，巧合的是虞書欣也被發現在北京與朋友聚會；及至5月21日，2人又雙雙出現在香港，行蹤高密度重疊，難怪網民紛紛柯南上身，直指他們熱戀的可能性很高。

後援會斥無稽 行蹤以外，吳建豪5月28日開直播時，被發現戴着星星頸鏈，剛巧虞書欣綽號「小星星」，其社交網亦有「來自星星的穿搭」系列分享衣着打扮，故吳建豪被懷疑隔空示愛。此外，2人同樣喜歡紫色，虞書欣於5月20日在社交網上載身穿紫色裙的照片，寫上「happy520」，網民認為她意有所指。2人的「戀情」引起熱烈討論，但虞書欣後援會發文直指是「無稽之談」，寫道：「對於造謠源頭知乎，已下函處理，目前源頭貼已被刪除。對於造謠以及持續造謠者，也在持續取證中，後續自有法律應對！ 」

此外，內地女星楊超越近日在節目中扮虞書欣講對白，被指醜化對方而惹來網民抨擊，事後楊超越自言遭網暴，而其工作室上載她交叉雙手的照片，寫道：「遵守遊戲規則，拒絕斷章取義。」

吳建豪