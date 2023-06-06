獨家爆料：有生理反應 做到腳軟 莊思敏李嘉被禁床戲流出

女星莊思敏與李嘉在無綫熱播劇《一舞傾城》中，有場超激床上戲，但因電視尺度問題而被刪剪，不過該段被禁片段近日流出，當中見2人在床上激戰，動作相當露骨、大膽！他們受訪時，不約而同指拍攝期間有生理反應。至於蔡潔劇中被迷姦亦成焦點。

無綫劇《一舞傾城》劇情意識大膽，開播以來話題不絕，其中一場莊思敏與劇中老公李嘉的超激床戲，更因尺度問題被禁出街，該段絕密片段近日流出，約一分半鐘的短片內激戰連場！片段開首見莊思敏洗澡，然後包着浴巾坐到床上，鏡頭一轉就見戴上面具的李嘉現身衝向她，將她按在床上並扯開浴巾，繼而騎在女方身上、脫光自己衣服並立即開始激戰，整場戲不論鏡頭及意識都非常大膽，加上七情上面的演出，絕對超越電視尺度。

對於被禁片段流出，兩人都大感意外，談到這場激戰戲，莊思敏直言當日因要趕拍攝進度，連自己都未有看過：「睇番條片好震撼，拍嘅時候其實冇為意，亦冇時間睇重播，啲動作都係導演喺現場聲音導航。記得導演突然話『咁硬嘅？』原來佢係講緊阿嘉條腰好硬，好似冇郁咁，但嗰刻大家聽到都有啲尷尬。」她指該場戲在動作和意識上同樣大膽，理解為何最終未能通過審查。問到拍攝時對手有否出現生理反應？她笑稱未知李嘉是否修煉了「縮陽神功」，未感覺到對方「動L」：「因為現場好熱，加上時間緊湊，大家都好想快啲完成。（有冇尷尬事？）自己覺得尷尬係因為好熱、好焗，大家都出晒汗，掂到對方嘅汗會覺得好唔舒服、好核突囉。」

至於李嘉表示劇中與莊思敏有多場「愛情動作戲」：「床戲、親熱戲，亦都有感情戲，對我嚟講係非常之新嘅嘗試同挑戰。自己之前拍動作片比較多，關於男女間嘅感情戲係甚少接觸，今次絕對係新嘗試。」他大讚拍檔演出經驗豐富，拍攝過程中不斷提點他，故十分順利。問到首次演激烈床戲，有否感到尷尬？他直言根本無暇兼顧其他事情，笑指連生理反應也只是出汗：「因為要現場收音，唔可以開冷氣，都幾焗，我哋身上嗰啲唔係噴嘅水，真係汗嚟！大家都好專注喺做動作同就鏡頭，所以真係冇機會有其他生理反應，哈哈！」他笑言完成拍攝後第一個感覺就是腳軟：「我哋一日之內拍咗好多場，不斷做咁多體力嘅動作，加上床褥比較軟，跪喺度做動作其實幾吃力，拍完感覺膝頭、大髀同腰好痠軟。」

蔡潔為楊明擋刀 而《一》劇本周劇情愈見緊湊，陳星妤轉戰影壇，作品大賣，與高鈞賢及一班姊妹慶祝時，李嘉不請自來，想藉投資高鈞賢的下一部電影來洗黑錢，高鈞賢不知其背後目的並答應合作。至於姚子羚、蔡潔及楊明的三角關係更見複雜，姚子羚辭去「萬國城」工作，獲姊妹舉行歡送會。鄭恕峰派人追殺唐文龍及楊明，蔡潔奮不顧身為楊明擋刀，姚子羚在危急下暴露女警身份開槍。蔡潔送院沒大礙，雖然避過一劫，但之後隨客人出街時被下迷藥意圖強姦，她即急急致電楊明求救，情況危急。