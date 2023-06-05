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松本真理香15年冇戴過Bra
日本女星松本真理香入行逾20年，近年憑性感風騷形象上位，成為日劇界搶手貨。向來身材纖瘦的她，首度獲內衣品牌起用做代言人拍廣告。
她出席記者會時，自爆因貪方便，自中學以來一直只穿連胸罩的內衣，近15年沒有穿過胸圍，但成為代言人後，她揚言每日戴胸圍，上圍更連升兩Cup。
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